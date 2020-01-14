Корпорація Microsoft офіційно припинила технічну підтримку Windows 7.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

"Цей 10-річний період закінчено, і Microsoft припинила підтримку Windows 7, щоб сконцентрувати інвестиції на підтримку новіших технологій і приголомшливих нових взаємодій. Підтримка Windows 7 припинена 14 січня 2020 року", — наголосили у Microsoft.

Припинення техпідтримки фактично означає, що більше ніяких оновлень безпеки з виправленнями вразливостей не буде, тож безпека пристроїв під цією операційною системою буде під загрозою.

У зв'язку з припиненням розширеної підтримки Windows 7 компанія Microsoft дала рекомендації користувачам старої доброї «сімки» (ОС вийшла 22 жовтня 2009 року, - ред.) перейти на актуальну версію Windows 10, причому не просто оновити ОС, а купити новий пристрій, щоб уникнути проблем несумісності певних компонентів і драйверів з застарілим обладнанням.

Хоч би що там було, Google запевнила, що повна підтримка браузера Chrome для Windows 7 триватиме ще як мінімум 18 місяців — до 15 липня 2021 року. Тобто, всі функції безпеки браузера працюватимуть мінімум до настання цієї дати.

Нагадаємо: зараз у всьому світі залишається понад 440 мільйонів користувачів Windows 7 - в грудні частка Windows 7 становила 26,79%, тоді як на частку Windows 10 припадає 65,4%. У вересні минулого року в усьому світі налічувалося понад 900 мільйонів пристроїв під управлінням ОС Windows 10, яка ось-ось мала "взяти" рубіж в 1 мільярд.