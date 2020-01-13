Apple безкоштовно замінить деякі чохли-батареї

Американська компанія Apple запустила програму безкоштовної заміни чохлів Smart Battery Case для iPhone XS, iPhone XS Max, та iPhone XR.

Про це йдеться у повідомленні в розділі сайту з техпідтрики компанії.

“Apple встановила, що у деяких (чохлах — ред.) Smart Battery Case для iPhone XS, iPhone XS Max, та iPhone XR.є проблеми з підзарядкою”, - повідомили у компанії.

Як додали в Apple, інколи чохли не заряджаються зовсім або заряджаються з перервами при підключенні до джерела живлення.

Крім того, внаслідок несправності Smart Battery Case, деякі iPhone також перестають заряджатися або заряджаються періодами. Тому виробник вирішив користувачам вказаних смартфонів замінити ці чохли - безкоштовно.

Зазначається, що йдеться про чохли, які були випущені в період з січня 2019 року по жовтень 2019 року. Для заміни користувачеві буде потрібно звернутися в авторизованого сервісного центру компанії або в Apple Store.