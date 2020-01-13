Штати можуть зупинити цивільну програму використання дронів — ЗМІ

Штати мають намір зупинити цивільну програму використання дронів, оскільки вони, принаймні частково, виробляються в Китаї.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що Міністерство внутрішніх справ США планує вивести з експлуатації близько 1000 дронів, попередньо встановивши, що існує завеликий ризик їхнього використання Китаєм зі шпигунською метою. Частину безпілотників можуть залишити на випадок надзвичайних ситуацій і проведення навчань.

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Міністр внутрішніх справ Девід Бернхардт не підписував офіційних документів, але, за даними FT, планує зняти дрони з експлуатації, за винятком використання їх у надзвичайних ситуаціях, наприклад для боротьби з лісовими пожежами, та для навчання.

При цьому видання зазначає, що працівники міністерства проти прийняття такого рішення. Крім того, відмова від дронів може призвести до значних грошових збитків і зайвих часових затрат.

Раніше повідомлялося, що українське підприємство у кооперації з іноземною компанією розробило спеціальні магнітометричні датчики для БПЛА, здатні виявляти боєприпаси, що не розірвалися. Безпілотник може безпомилково ідентифікувати міни калібру 82 та 120 міліметрів з точністю до сантиметра.