У США показали найпотужніший на планеті гнучкий дрон

Американський стартап Autel Robotics показав гнучкий дрон The Evo II на техновиставці у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє портал New Atlas.

"Autel Robotics показав “найбільш потужний гнучкий дрон на планеті", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, The Evo II може літати без зупинки до 30 хвилин.

Сам дрон може розганятися до близько 72,5 км за годину.

Майбутні покупці можуть замовити дрон з камерою у 6 або 8 тисяч пікселів.

Зазначається, що нині сам дрон ще не можна замовити, адже триває його виробництво.

Проте потім The Evo II буде доступний у трьох варіантах.