У США показали найпотужніший на планеті гнучкий дрон
Відео
Укрінформ
Американський стартап Autel Robotics показав гнучкий дрон The Evo II на техновиставці у Лас-Вегасі.
Про це повідомляє портал New Atlas.
"Autel Robotics показав “найбільш потужний гнучкий дрон на планеті", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, The Evo II може літати без зупинки до 30 хвилин.
Сам дрон може розганятися до близько 72,5 км за годину.
Майбутні покупці можуть замовити дрон з камерою у 6 або 8 тисяч пікселів.
Зазначається, що нині сам дрон ще не можна замовити, адже триває його виробництво.
Проте потім The Evo II буде доступний у трьох варіантах.