У Житомирі створять інноваційно-космічний кластер

У Житомирі підписали угоду про створення регіонального інноваційно-космічного кластеру «Полісся».

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі Житомирського національного агроекологічного університету.

«До підписання угоди про створення регіонального інноваційно-космічного кластеру «Полісся» долучилося 12 сторін. Вони зобов’язуються спільно діяти у сферах розвитку сучасних космічних та геоінформаційних систем і технологій для вирішення завдань інформаційної, продовольчої, економічної та екологічної безпеки, управління регіональним розвитком; реалізації історико-культурних та туристичних проєктів; якісної підготовки відповідних фахівців та проведення наукових досліджень у визначених сферах», - розповіли в університеті.

Функціонування кластера сприятиме формуванню іміджу Житомирщини як інноваційного, високотехнологічного регіону, який розвиває перспективні космічні технології, здійснює підготовку кадрів космічної сфери.

Угоду підписали Житомирська ОДА, Житомирська облрада, Житомирська міськрада, Державне космічне агентство України, Національний центр управління та випробування космічних засобів, Музей космонавтики ім. С.П. Корольова, Житомирський агроекологічний університет, Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, Андрушівська народна обсерваторія, ГО «Асоціація Ноосфера», ТОВ «ЕСРАЙ Україна», Центр робототехніки та мейкерства «Robot.ON», Житомирська загальноосвітня школа №8.

Як повідомляв Укрінформ, Житомирська обласна рада затвердила концепцію регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся».

Раніше на базі Житомирського національного агроекологічного університету анонсували створення регіонального космічного центру «Полісся».