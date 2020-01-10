Facebook та eBay будуть блокувати фальшиві відгуки на товари

Платформи Facebook та eBay вживають заходів для блокування повідомлень, що вводять в оману споживачів, оскільки ринок підроблених відгуків в інтернеті зростає.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) Великої Британії.

"Facebook та eBay пообіцяли розпочати чистку фальшивих та оманливих відгуків на своїх сайтах. Обидві онлайн-платформи підписали угоди про кращу ідентифікацію, розслідування та реагування на несправжні відгуки", - йдеться в повідомленні з посиланням на СМА.

Зазначається, що після того, як минулого літа CMA висловило занепокоєння щодо розповсюдження підроблених та оманливих відгуків на платформах технологічних гігантів, Facebook видалив 188 груп та закрив 24 акаунти, а eBay заборонив 140 користувачів.

Обидві платформи також пообіцяли вжити заходів для блокування та запобігання появі такого вмісту в майбутньому. Facebook погодився запровадити більш надійні системи для виявлення та видалення такого вмісту, а eBay вдосконалив свої існуючі фільтри для кращого визначення та блокування списків для продажу чи торгівлі коментарями в інтернет.

Також повідомляється про виявлення фальшивих відгуків в Instagram, проте Facebook, який управляє цією платформою, вже взяв зобов'язання дослідити цю проблему.