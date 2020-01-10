Samsung представив спосіб введення тексту без клавіатури
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Укрінформ
Стартап-інкубатор C-Lab компанії Samsung представив технологію SelfieType.
Про це повідомляє портал Naked Science.
Як зазначає портал, ця розробка дозволяє вводити текст без клавіатури: достатньо лише рівної поверхні і фронтальної камери вашого гаджета.
SelfieType фіксує рухи пальців людини, оцифровує їх і перетворює символи класичної QWERTY-клавіатури.
За словами розробників, SelfieType буде сумісна зі смартфонами, так і з планшетами і ноутбуками.
Компанія вже опублікувала відео, що демонструє різні способи використання SelfieType.