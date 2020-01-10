Samsung представив спосіб введення тексту без клавіатури

Стартап-інкубатор C-Lab компанії Samsung представив технологію SelfieType.

Про це повідомляє портал Naked Science.

Як зазначає портал, ця розробка дозволяє вводити текст без клавіатури: достатньо лише рівної поверхні і фронтальної камери вашого гаджета.

SelfieType фіксує рухи пальців людини, оцифровує їх і перетворює символи класичної QWERTY-клавіатури.

За словами розробників, SelfieType буде сумісна зі смартфонами, так і з планшетами і ноутбуками.

Компанія вже опублікувала відео, що демонструє різні способи використання SelfieType.