Українці частіше стали користуватися Gmail — Дубілет

Українці більше стали користуватись електронною поштою Gmail за останні п'ять років.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у своєму телеграм-каналі.

"​Стало цікаво, наскільки за останні п’ять років в українців змінилися вподобання сервісів електронної пошти. Як бачимо, шаленими темпами зріс Gmail — з 14% до 67%. Українські сервіси (в першу чергу Ukr.net) зросли зовсім трохи — з 8% до 13%. Російські сервіси суттєво впали”, - повідомив він.

Дубілет уточнив, що така тенденція виникла через конфлікт із Росією та зріст популярності Gmail.

Для користувача існує низка ресурсів, де можна створити електронну пошту, зокрема, українських: ukr.net, meta.ua, yahoo.com, Gmail та ін.