Дубілет: Ми створили сайт, який має зробити наш уряд прозорішим

Кабінет міністрів запустив сайт program.kmu.gov.ua, на якому можна ознайомитися детально з цілями діяльності уряду.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook.

"Ми створили сайт, який має зробити наш уряд трохи прозорішим — program.kmu.gov.ua. У вересні в Раді ми затвердили Програму діяльності уряду. У цьому документі кожне з міністерств досить загальними словами описало свої задуми. Тепер ми все це описали більш докладно. Всього в нашій програмі 78 цілей. По кожній з них ми опублікували концепцію, а також KPI (індикатори), за якими буде вимірюватись їхнє досягнення", - написав він.

Дубілет наголосив, що цілі уряду поки на стадії планування, тому їх спеціально виставили на обговорення до їхнього офіційного затвердження. Вони будуть удосконалюватись за результатами обговорення з зацікавленими сторонами.

Як повідомлялося, 29 вересня цього року Верховна Рада затвердила Програму діяльності уряду.