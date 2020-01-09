Sony показала свій перший електромобіль

Японська компанія Sony на виставці Consumer Electronic Show в Лас-Вегасі представила концепт свого першого електрокара Vission-S.

Про це повідомляє The Verge.

Електромобіль оснащений 33 різними внутрішніми та зовнішніми датчиками, кількома широкоекранними дисплеями, аудіосистемою «360 Reality Audio».

Крім Sony в цьому проекті беруть участь BlackBerry, Bosch, Nvidia, Qualcomm і інші. Основу для електромобіля створила компанія—виробник автозапчастин Magna.

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Автомобіль оснащений двома двигунами потужністю 268 кінських сил кожен і може розганятися до 100 км/год за 4,8 сек. Максимальна швидкість може досягати 240 км\год.

На даний момент невідомо, коли компанія планує запустити електромобіль у виробництво.

Фото: The Verge.