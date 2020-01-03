Месенджер WhatsApp уже не працює на деяких пристроях

Популярний месенджер WhatsApp із 31 грудня 2019 року припинив роботу на пристроях із операційною системою Windows Phone, а з 1 лютого 2020 року він не працюватиме на версіях Android 2.3.7 і старше та iOS 8 і старше.

Про це повідомляє служба технічної підтримки WhatsApp.

«Для наступних операційних систем користувачі більше не можуть створювати нові акаунти та оновлювати існуючі: версії Android 2.3.7 і старше та iOS 8 і старше з 1 лютого 2020 року. Також із 31 грудня 2019 року WhatsApp більше не доступний для пристроїв із операційною системою Windows Phone», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтримуватимуть роботу месенджера надалі лише на пристроях з версією Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) і вище, а також на iOS 9 і на новіших версіях.

«Оскільки ми більше не займаємося активною розробкою цих операційних систем, деякі функції можуть стати недоступними у будь-який момент», — наголосили розробники WhatsApp.

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Нагадаємо, що раніше у WhatsApp почали тестувати в бета-версії додатка для Android нову функцію, завдяки якій можна буде автоматично видаляти повідомлення після закінчення певного періоду часу.