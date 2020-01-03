Месенджер WhatsApp уже не працює на деяких пристроях

Месенджер WhatsApp уже не працює на деяких пристроях

Укрінформ
Популярний месенджер WhatsApp із 31 грудня 2019 року припинив роботу на пристроях із операційною системою Windows Phone, а з 1 лютого 2020 року він не працюватиме на версіях Android 2.3.7 і старше та iOS 8 і старше.

Про це повідомляє служба технічної підтримки WhatsApp.

«Для наступних операційних систем користувачі більше не можуть створювати нові акаунти та оновлювати існуючі: версії Android 2.3.7 і старше та iOS 8 і старше з 1 лютого 2020 року. Також із 31 грудня 2019 року WhatsApp більше не доступний для пристроїв із операційною системою Windows Phone», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтримуватимуть роботу месенджера надалі лише на пристроях з версією Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) і вище, а також на iOS 9 і на новіших версіях.

«Оскільки ми більше не займаємося активною розробкою цих операційних систем, деякі функції можуть стати недоступними у будь-який момент», — наголосили розробники WhatsApp.

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Нагадаємо, що раніше у WhatsApp почали тестувати в бета-версії додатка для Android нову функцію, завдяки якій можна буде автоматично видаляти повідомлення після закінчення певного періоду часу.

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