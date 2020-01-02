Штучний інтелект може краще за лікарів виявити рак молочної залози

Штучний інтелект від компанії Google може краще за лікарів виявити рак молочної залози.

Про це повідомляє Independent із посиланням на дані спільного дослідження британських і американських науковців.

“Система на основі штучного інтелекту від Google може краще виявляти рак молочної залози у порівнянні зі спеціалістами-рентгенологами”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє британська газета, під час дослідження штучний інтелект від Google та рентгенологи проаналізували близько 30 тисяч мамограм, але у підсумку штучний інтелект був набагато точнішим.

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Відтак експерти сподіваються, що ця технологія зможе використовуватися для швидшого виявлення раку молочної залози у майбутньому.

За словами одного із співавторів дослідження Мозіяра Етемаді, для використання пристрою на практиці ще необхідно отримати дозволи, на що може піти кілька років.

Фото: news.sky.com