Штучний інтелект може краще за лікарів виявити рак молочної залози
Про це повідомляє Independent із посиланням на дані спільного дослідження британських і американських науковців.
“Система на основі штучного інтелекту від Google може краще виявляти рак молочної залози у порівнянні зі спеціалістами-рентгенологами”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє британська газета, під час дослідження штучний інтелект від Google та рентгенологи проаналізували близько 30 тисяч мамограм, але у підсумку штучний інтелект був набагато точнішим.
Відтак експерти сподіваються, що ця технологія зможе використовуватися для швидшого виявлення раку молочної залози у майбутньому.
За словами одного із співавторів дослідження Мозіяра Етемаді, для використання пристрою на практиці ще необхідно отримати дозволи, на що може піти кілька років.
Фото: news.sky.com