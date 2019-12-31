У Китаї запустили автономний потяг, який розганяється до 350 км/год

У Китаї запустили перший китайський автономний швидкісний потяг G8811, який розганяється до 350 км/год.

Це відбулося під час відкриття залізниці в рамках підготовки до Олімпійських ігор 2022, повідомляє Xinhua.

"Потяг G8811 може автоматично запускатися і зупинятися, відкривати й закривати двері. Він оснащений сигналом 5G і бездротовими телефонними зарядками. Також є майданчик для сноубордистів та лижників", - йдеться у повідомленні.

Залізнична лінія з'єднує Пекін і Чжанцзякоу. Завдяки надшвидкісному потягу час переїзду з одного населеного пункту в другій скоротиться з трьох годин до 47 хвилин. Довжина залізниці складає 174 км, а її будівництво тривало близько чотирьох років.

Фото: Xinhua