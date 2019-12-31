Вчені знайшли новий спосіб видобутку метану з вічної мерзлоти
Укрінформ
Шотландські дослідники запропонували новий метод видобутку метану з газогідратних скупчень у вічній мерзлоті за допомогою закачування туди димового газу.
Про це повідомляє портал Naked Science.
"Вчені з центру з видобутку вуглеводнів Сколтеха спільно з дослідниками з Університету Херіота-Уатта (Единбург, Шотландія) провели масштабні дослідження, в рамках яких був розроблений унікальний метод вилучення метану з газових гідратів у вічній мерзлоті за допомогою закачування туди димових газів, що утворюються під час спалювання палива", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, ученим вдалося не просто добути метан, а замістити один гідрат іншим, що дає змогу зберегти практично незмінними геомеханічні властивості масиву.
Зазначається, що це дуже важливо при освоєнні родовищ в Арктиці як для людини, так і для чутливої до техногенних впливів північної природи.