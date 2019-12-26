Астрофізики зафіксували “магнітний вибух” на Сонці у два мільйони градусів

Учені з Національного аерокосмічного агентства США помітили дивне виверження на поверхні Сонця.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Учені з Національного аерокосмічного агентства США помітили дивне виверження на поверхні найближчої до нас зірки. Під час цієї події магнітне поле Сонця розірвалося, а потім відновився ", - йдеться в повідомленні.

Сам розрив у магнітному полі зірки був викликаний петлеподібним протуберанцем - щільним згустком відносно холодної речовини, яка деякий час утримується над хромосферою.

Падаючи назад на Сонце, ця речовина викликала розрив і перез'єднання магнітних ліній.

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Зазначається, що астрофізики вже давно знають про те, що такі перетворення магнітного поля можливі, - але вперше побачили розрив, викликаний викидом сонячної речовини.

Вони назвали феномен вимушеним перезамиканням - на противагу спонтанним перезамиканням, які спостерігали раніше як на Землі, так і на Сонці.

Учені припускають, що саме відкрите ними явище відіграє важливу роль у генерації надлишкового тепла в сонячній короні. Температура в цьому шарі сонячної атмосфери в сотні разів вища хромосфері, що лежить нижче., ніж в лежачої нижче

Вони також вважають, що перезамикання може нагрівати локальні області сонячної корони набагато сильніше, ніж спонтанний процес.

Спостереження астрофізиків показали, що температура в епіцентрі «магнітного вибуху» досягала двох мільйонів градусів Цельсія.