Рідкісне сонячне затемнення "вогняне кільце" можна було бачити в Азії

Люди у кількох країнах Азії у четвер вранці спостерігали за останнім сонячним затемненням в цьому році.

Про це повідомляє BBC.

“Люди в Азії спостерігали за щорічним сонячним затемненням, яке також називають "вогняним кільцем" ”, - йдеться у повідомленні.

Натовпи людей у Шрі-Ланці, Індонезії, Індії, Катару й Саудівської Аравії зібралися, щоб спостерігати за природним явищем.

Як повідомляє BBC, під час щорічного затемнення Місяць покриває центр Сонця, створюючи видимість яскравого кільця.

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Зазначається, що зазвичай на Землі щорічно відбуваються два таких сонячних затемнення. Проте вони мають місце лише тоді, коли наша планета повністю або частково знаходиться в тіні Місяця.

Фото: ВВС