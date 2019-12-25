Mercedes-Benz представив електрофургон, який за 30 хвилин заряджається до 80%

Німецький автовиробник Mercedes-Benz розсекретив серійну версію електрофургона eSprinter.

Про це повідомляє портал Motor.

"Фірма Mercedes-Benz розсекретила серійну версію електрофургона eSprinter. Новинка здатна проїжджати з повним навантаженням без підзарядки до 168 кілометрів і розвивати максимальну швидкість 120 кілометрів на годину ", - йдеться в повідомленні.

Для економії заряду водій може вибрати один з чотирьох режимів рекуперативного гальмування або зменшити потужність кліматичної установки.

У Mercedes-Benz запевняють, що за допомогою швидкого зарядного пристрою батарею електрокара можна підзарядити з нуля до 80 відсотків всього за півгодини.

Вартість Mercedes-Benz eSprinter поки не відома.

Фото: autocentre.ua