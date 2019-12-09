Mercedes-Benz показав дизайн нового кросовера

Німецький автовиробник Mercedes-Benz опублікував дизайн-скетч нового кросовера моделі GLA.

Про це повідомляє Motor.

"Компанія Mercedes-Benz опублікувала дизайн-скетч нового GLA. Кросовер збереже форм-фактор, але його дизайн зміниться, щоб відповідати старшим моделям", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, Mercedes-Benz GLA наступного покоління розділить архітектуру MFA2 з новим A-Class і дещо зміниться в розмірах.

У моторній гамі будуть бензинові турбомотори 1.33 (з потужністю 163 к.с.) і 2.0 (190 або 224 кінських сили) і дизелі 1.5 (95 к.с. і 116 к.с.) і 2.0 (150 к.с. і 190 к.с).

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Також очікується поява "заряджених AMG-версій 35 і 45" - в останньому випадку двигун внутрішнього згоряння кросовера доповнять помірною гібридною системою.

Раніше німецький виробник показав фотографії передсерійних прототипів GLA й інтер'єр новинки.