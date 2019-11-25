Підрозділ BMW випустить свій суперкар

Підрозділ BMW M розробить власний суперкар, який може отримати гібридну або електричну силову установку.

Про це повідомляє портал Motor.

"Підрозділ BMW M вирішив взяти приклад з Mercedes-AMG і розробити власний суперкар, який не буде заснований на «цивільній» моделі", - йдеться в повідомленні.

За словами глави підрозділу Маркуса Флаша, суперкар точно буде виділятися серед інших.

Зазначається, що сам автомобіль отримає електрифіковану силову установку.

За даними порталу, власну модель від BMW M покажуть публіці не раніше 2021 року.

За словами Флаша, баварський суперкар являтиме собою автомобіль на кожен день.

Фото: BMW