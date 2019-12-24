Ціна акцій Tesla встановила рекорд

Ціна акцій компанії Ілона МАска Tesla досягла рекордних 422,01 долара за штуку.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що за цією ціною Ілон Маск півтора року тому пообіцяв викупити акції компанії, за що втратив посаду голови ради директорів Tesla.

Ринковий капітал Tesla досяг понад 75 мільярдів доларів.

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У 2018 році Маск повідомив, що готовий викупити з біржі акції Tesla за ціною в 420 доларів за штуку (на той момент вони торгувалися приблизно по 350 доларів). Маск запевнив, що фінансування цієї операції гарантовано.

Фото: https://naked-science