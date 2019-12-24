Вчені випробували на людині безконтактний метод УЗД

Американські вчені вперше отримали результати сканування людських тканин за допомогою безконтактного лазерного ультразвукового дослідження.

Про це повідомили вчені з Массачусетського технологічного інституту, передає журнал Light: Science&Applications.

За словами вчених, повна безконтактна лазерна ультразвукова візуалізація має низку переваг перед сучасними технологіями медичного ультразвуку.

Завдяки новації вже не потрібно використовувати сполучні речовини такі як гель чи вода, а якість зображення не залежить від оператора. Також покращена повторюваність та об'ємна візуалізація. Технологію навіть можна використовувати для знімків внутрішніх органів людини без оперативного втручання.

"На відміну від звичайної технології УЗД, тут ми представляємо повні безконтактні результати LUS, зображуючи органи на глибині 5 см та на відстані метра від поверхні тіла. Представлені експериментальні результати, що демонструють об'ємні зображення на людях, все на оптичному рівні окулярів та шкірних покривів", - пояснюють науковці.

Одна з відмінностей цього методу від класичного фотоакустичного ультразвукового ефекту полягає у тому, що світло майже не проникає вглиб тканини. Це дозволяє сконцентрувати оптико-акустичні перетворення на поверхні шкіри, тим самим збільшивши амплітуду ультразвуку, що проникає в тіло.

Нагадаємо: метод УЗД застосовують для створення знімків внутрішніх органів людини без оперативного втручання або застосування іонізувальних методів, таких, як комп'ютерна томографія і рентгенографія.