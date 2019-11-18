Вчені створили голограми, які можна «відчути»

Дослідники з Великої Британії розробили технологію, яка дозволяє створювати реалістичні голограми у вигляді метелика, глобуса і смайлика.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Дослідники з Великої Британії розробили технологію, яка дозволяє створювати реалістичні голограми у вигляді метелика, глобуса і смайлика: їх можна побачити неозброєним оком, почути і навіть відчути без систем візуальної реальності", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, нова технологія, запропонована англійськими дослідниками, називається MATD - мультимодальна акустична пастка для зображення.

За словами розробників, вона «може одночасно доставляти візуальну, слухову і тактильну інформацію».

Наголошується, що в основі цієї технології — явище під назвою «акустофорез»: при цьому звукові хвилі переміщують і маніпулюють об'єктом — у даному разі безліччю часток, — щоб сформувати зображення в невеликій ємності, яка містить велику кількість дуже маленьких динаміків.

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Нова розробка вловлює невелику частку із спеціального легкого матеріалу звуковою хвилею і може утримувати її в потрібному положенні, а також освітлювати різними кольорами.

Для передачі відчуттів учені використовували розроблену раніше технологію ультразвукового впливу.

Модифікувавши її, дослідники добилися можливості більш тонко відтворювати структуру об'єктів і поєднувати її з рухами голограми.

Фото: naked-science.ru