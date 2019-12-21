Motorola відклала вихід культової “жабки” Razr

Компанія Motorola перенесла терміни старту продажів культового «смартфона-жабки» Razr з гнучким екраном.

Про це повідомляє The Verge.

«…Попит на майбутній телефон перевершив очікування компанії. Через це Motorola оголосила про невелику затримку як передзамовлень, так і старту продажів Razr, які спочатку були заплановані на 26 грудня та січень відповідно», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, завдяки більш пізньому старту продажів Motorola зможе зробити більше телефонів, щоб їх отримали всі охочі.

Водночас у компанії не назвали нові терміни виходу смартфона на ринок, лише зазначивши, що відтермінування буде «незначним».

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді компанія Motorola представила сучасну версію однієї зі своїх найпопулярніших моделей телефонів - Razr, створену на базі Android.

Razr 2019 року має два екрани: основний OLED-дисплей діагоналлю 6,2 дюйма, співвідношенням сторін 21:9 і роздільною здатністю 2142 × 876 пікселів; інший, 2,7-дюймовий екран, має роздільну здатність 800 × 600 пікселів.

Смартфон побудований на процесорі Qualcomm Snapdragon 710, має дві камери: роздільна здатність основної - 16 Мп, фронтальної - 5 Мп). Гаджет оснащено акумулятором місткістю 2510 мАг. Обсяги оперативної та вбудованої пам’яті становлять 6 і 128 ГБ відповідно.

Очікується, що його вартість становитиме $1499.

Фото: Vjeran Pavic / The Verge