Motorola представила культову “жабку” на базі Android

Компанія Motorola представила сучасну версію однієї зі своїх найпопулярніших моделей телефонів - Razr, створену на базі Android.

Про це повідомляє The Verge.

«Razr повернувся, але тепер це смартфон на Android, який може скластися навпіл», - пише видання.

Razr 2019 року має два екрани: основний OLED-дисплей діагоналлю 6,2 дюйма, співвідношенням сторін 21:9 і роздільною здатністю 2142 × 876 пікселів; інший, 2,7-дюймовий екран, має роздільну здатність 800 × 600 пікселів.

Новий Razr можна повністю скласти навпіл у форматі зверху вниз. У закритому вигляді його основний дисплей повністю захищений від подряпин. Коли він відкритий і використовується, є додатковий шар для захисту від пошкоджень.

На маленький екран будуть виводитися сповіщення, також можна буде відповідати на повідомлення, керувати відтворенням музики та робити селфі.

Також у нового Razr буде режим імітації оригінальної версії. На основний дисплей буде виводитися зображення, що відповідатиме виду старого телефону, наприклад клавіатура.

Смартфон побудований на процесорі Qualcomm Snapdragon 710, має дві камери: роздільна здатність основної - 16 Мп, фронтальної - 5 Мп). Гаджет оснащений акумулятором ємністю 2510 мАг. Обсяги оперативної та вбудованої пам’яті становлять 6 і 128 ГБ відповідно.

Смартфон офіційно пустять у продаж у січні 2020 року. Його вартість становитиме $1499.

Фото: Getty Images, The Verge.