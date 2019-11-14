Тривалість “життя” софту за 20 років скоротилась більш як утричі

Термін служби програмного продукту скоротився з 10 до 3 років.

Про це розповів директор з технологічної політики «Microsoft Україна» Михайло Шмельов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз, за найобережнішими оцінками, термін життя одного програмного продукту скоротився до трьох років", - сказав Шмельов.

За його словами, це пов'язано зі стрімким розвитком обчислювальних потужностей обладнання, а також зростанням кіберризиків. Тоді як на початку 2000-х термін служби програмного продукту становив близько 10 років.