Facebook більше не пропонуватиме друзів через телефонну книгу

Facebook більше не буде інтегрувати телефонні номери, які користувачі надають для автентифікації, у функцію рекомендацій "людей, яких ви можете знати". Це стане ще одним із заходів у рамках посилення практик конфіденційності в соцмережі Facebook.

Про це повідомляє Reuters.

"Минулого року з'явилась інформація про те, що Facebook використовував особисті дані, отримані для автентифікації користувачів, для розміщення реклами, розлютив захисників конфіденційності, які назвали цю практику хибною та заявили, що це зруйнувало довіру до найважливішого інструменту цифрової безпеки. Facebook з червня вже перестав використовувати номери телефонів користувачів для рекламних цілей і тепер починає поширювати цю практику на рекомендації друзів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вдатися до вказаних кроків Facebook змусив штраф у розмірі 5 мільярдів доларів від Федеральної комісії з питань торгівлі США, яка вимагала від Facebook посилити гарантії щодо конфіденційності даних користувачів.

Зміни щодо використання телефонних номерів користувачів розпочнуть впроваджувати вже з цього тижня в Еквадорі, Ефіопії, Пакистані, Лівії та Камбоджі, а на початку наступного року будуть запроваджені по всьому світу.

Як повідомлялося, у липні 2019 року FTC оштрафувала Facebook на 5 мільярдів доларів через порушення правил конфіденційності даних користувача. З'ясувалося, що соцмережа використовувала номери телефонів для показу рекламних оголошень.