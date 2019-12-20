Facebook розробляє власну операційну систему та VR-окуляри

Компанія Facebook працює над створенням власної операційної системи (ОС).

Про це повідомляє The Verge.

«Facebook розробляє власну операційну систему, яка в один прекрасний день може зменшити залежність компанії від Android, що належить Google... Зараз розробкою керує Марк Луковський, ветеран Microsoft, який є співтворцем операційної системи Windows NT», - йдеться у повідомленні.

На даний момент про нову ОС майже нічого не відомо, проте за словами одного з керівників Facebook Фікуса Кіркпатріка, в майбутньому обладнанню Facebook не потрібно буде покладатися на програмне забезпечення від Google або інших розробників.

Також повідомляється, що компанія Facebook працює над окулярами доповненої реальності.

За словами глави відділу апаратного забезпечення Facebook Ендрю Босворта, ці VR-окуляри під кодовою назвою «Оріон» можуть зʼявитися вже у 2023 році. Також компанія нібито працює над інтерфейсом управління цими окулярами, який дозволить користувачам контролювати їх силою думки.

Крім того, Facebook займається розробкою власного процесора та голосового помічника.