Школяр із Дніпра винайшов пристрій, що заряджає телефон від ходьби

У Дніпрі 9-класник Макар Дробишев винайшов зарядний пристрій «Пульсар», що заряджає телефон від ходьби, і став одним із переможців конкурсу проєктів та стартапів InnoDnipro, до речі, - наймолодшим.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі міської ради Дніпра.

«Рухи ногами – це все, що потрібно для пристрою. Людина не може не ходити, тому нога може без значних зусиль крутити вал генератора. Генератор виробляє змінний струм, тому не важливо, в який бік крутиться його вал», - розповів хлопець.

За словами юного винахідника, вал генератора приведе в дію шатун, який міцно але рухливо закріплений на алюмінієвому каркасі. Цей каркас зафіксований на нозі за допомогою резинок.

«Головне та найскладніше у конструкції було зробити фіксований суглоб, без якого генератор не зміг би нормально працювати. У якості генератора з редуктором я використовував звичайний сервопривід, редуктор якого я трішки доробив. Головне в моїй конструкції - це блок зі стабілізатором напруги та підвищувальним перетворювачем. Генератор під’єднується до нього через штекер живлення, а готову напругу можна зняти з USB виходу», - розповів Макар.

Хлопець каже, що проєкт можна використовувати в маленьких колективах, сім‘ях, у межах міста. Таким чином місто використовуватиме менше електроенергії, палива для електростанцій, а це користь для екології та фінансів міста. Але найкорисніше те, що ми отримаємо більш здорове покоління, розробка спонукає молодь та людей до активного життя.

Всього у 2019 році на конкурс InnoDnipro було подано 57 проєктів, до процесу оцінювання допущено 53. Крім дніпрян участь у конкурсі взяли мешканці Києва, Кривого Рогу, Кам'янського (Дніпропетровська обл.), Чернігова, Сум, Покровська (Донецька обл.), Броварів (Київська обл.).