LG запатентувала "розумний" браслет з гнучким дисплеєм

Компанія LG Display запатентувала смарт-браслет на зап'ясті, який пропонується оснастити гнучким дисплеєм.

Про це повідомляє Portaltele.

"Управління США з патентів і торгових марок (USPTO) видало компанії LG Display патент на цікавий портативний пристрій. У документі мова йде про електронний браслет, призначений для носіння на зап'ясті. Такий пристрій пропонується оснастити гнучким дисплеєм", - йдеться в повідомленні.

У документі описується механічна конструкція гаджета. Як можна бачити на ілюстраціях, пристрій буде складатись з низки ланок, з'єднаних одна з одною спеціальним кріпленням. Їх буде накривати гнучкий екран. За задумом LG, користувачі зможуть згинати гаджет на свій розсуд або надавати йому повністю плоску форму для роботи, скажімо, на столі.

Цікаво, що в патенті розглядаються кілька можливих конфігурацій смарт-браслета. В одному з варіантів він має відносно невелику ширину. Інша версія передбачає створення якогось гібриду браслета і гнучкого смартфона, оберненого навколо зап'ястя.

Заявка на патент була подана в кінці 2017 року, а зареєстрований документ всього кілька днів тому.

Читайте також: Nike запатентував кросівки з блокчейном

Чи збирається LG випускати комерційні гаджети з описаною конструкцією, поки не ясно.