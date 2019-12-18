Porsche представив оновлений кросовер моделі Macan

Німецький автовиробник Porsche представив оновлений кросовер Macan GTS.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Porsche представила оновлений Macan GTS", - йдеться в повідомленні.

Новинка оснащується 2,9-літровим мотором, віддача якого зросла на 20 кінських сил, до 380.

Сам кросовер розганяється з місця до 100 кілометрів на годину за 4,7 секунди, що на три десяті швидше, ніж раніше. Максимальна швидкість Macan GTS становить 261 кілометр на годину.

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Продажі Porsche Macan GTS стартують влітку наступного року, проте німецькі дилери вже почали приймати замовлення на модель.

Стартова ціна автомобіля від 77 880 євро.

Як повідомлялося, німецька компанія-автовиробник Porsche представила свій перший електромобіль — спортивний седан Taycan.

Фото: Porsche