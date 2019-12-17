В Японії протестували безпілотний автобус

В японському місті Осака протестували безпілотний автобус.

Про це повідомляє The Japan Times.

“Автобусна корпорація в Осаці провела тестування безпілотного автобуса”, - йдеться у повідомленні.

На дорогах одного з районів Осаки автобус розпочне курсувати не раніше квітня 2020 року.

Попри те, що в автобусі немає керма, всередині знаходиться водій, який зможе натиснути на гальма, коли перед транспортним засобом з'явиться перешкода або коли автобусу необхідно буде зупинитися.

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Подальші тести допоможуть виявити проблеми та підвищать рівень надання запланованих послуг.

Фото: japantimes.co.jp