В Японії протестували безпілотний автобус
Укрінформ
В японському місті Осака протестували безпілотний автобус.
Про це повідомляє The Japan Times.
“Автобусна корпорація в Осаці провела тестування безпілотного автобуса”, - йдеться у повідомленні.
На дорогах одного з районів Осаки автобус розпочне курсувати не раніше квітня 2020 року.
Попри те, що в автобусі немає керма, всередині знаходиться водій, який зможе натиснути на гальма, коли перед транспортним засобом з'явиться перешкода або коли автобусу необхідно буде зупинитися.
Подальші тести допоможуть виявити проблеми та підвищать рівень надання запланованих послуг.
Фото: japantimes.co.jp