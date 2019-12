Учені вперше створили 3D-модель нервової системи на основі стовбурових клітин

Американські дослідники створили живу біогібридну нервову тканину зі стовбурових клітин, щоб розробити тривимірну модель нейронних мереж.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Дослідники з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейні зуміли створити живу біогібридну нервову тканину зі стовбурових клітин, щоб розробити тривимірну модель нейронних мереж", - йдеться у повідомленні.

Для створення тривимірної моделі нервової тканини вчені використовували гідрогелі і фібрин - білок, що становить основу тромбів при згортанні крові.

Ці матеріали дозволяють сформувати структури міліметрового і сантиметрового масштабів довільної форми.

Активується така штучна нервова система під впливом синього світла.

Використання подібних структур допоможе вченим аналізувати складні форми поведінки в головному мозку і хоча б частково відмовитися від експериментів на тваринах.

