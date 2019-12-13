Учені вперше створили 3D-модель нервової системи на основі стовбурових клітин

Учені вперше створили 3D-модель нервової системи на основі стовбурових клітин

Укрінформ
Американські дослідники створили живу біогібридну нервову тканину зі стовбурових клітин, щоб розробити тривимірну модель нейронних мереж.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Дослідники з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейні зуміли створити живу біогібридну нервову тканину зі стовбурових клітин, щоб розробити тривимірну модель нейронних мереж", - йдеться у повідомленні.

Для створення тривимірної моделі нервової тканини вчені використовували гідрогелі і фібрин - білок, що становить основу тромбів при згортанні крові.

Ці матеріали дозволяють сформувати структури міліметрового і сантиметрового масштабів довільної форми.

Активується така штучна нервова система під впливом синього світла.

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Використання подібних структур допоможе вченим аналізувати складні форми поведінки в головному мозку і хоча б частково відмовитися від експериментів на тваринах.

Фото: Proceedings of the National Academy of Science

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