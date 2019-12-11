У новій версії iOS з'явилася “функція для інтровертів”
Про це повідомляє портал 9to5mac.
“Як й очікувалося, Apple випустила iOS 13.3 та iPadOS 13.3 для широкої публіки”, - йдеться у повідомленні.
За даними порталу, в оновленій версії операційної системи користувачі iPhone та iPad відтепер можуть самостійно встановлювати конкретні обмеження на те, з ким і коли вони бажають спілкуватися.
Більш того, користувачі протягом певного часу зможуть вибрати спілкування з усіма або з певними людьми.
Така нова функція буде дуже корисною для батьків, якщо вони, наприклад, вирішать заборонити дітям спілкуватися з незнайомими людьми.
Також відомо, що оновлена операційна система отримала нові функції безпеки.
Зазначається, що в оновленні є зміни, які, зокрема, стосуються виправлення помилок і поліпшення продуктивності, оновлення для Apple News та поліпшення бездротової зарядки.