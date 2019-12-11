У новій версії iOS з'явилася “функція для інтровертів”

Американська компанія Apple випустила оновлення власної операційної системи iOS 13.3.

Про це повідомляє портал 9to5mac.

“Як й очікувалося, Apple випустила iOS 13.3 та iPadOS 13.3 для широкої публіки”, - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, в оновленій версії операційної системи користувачі iPhone та iPad відтепер можуть самостійно встановлювати конкретні обмеження на те, з ким і коли вони бажають спілкуватися.

Більш того, користувачі протягом певного часу зможуть вибрати спілкування з усіма або з певними людьми.

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Така нова функція буде дуже корисною для батьків, якщо вони, наприклад, вирішать заборонити дітям спілкуватися з незнайомими людьми.

Також відомо, що оновлена операційна система отримала нові функції безпеки.

Зазначається, що в оновленні є зміни, які, зокрема, стосуються виправлення помилок і поліпшення продуктивності, оновлення для Apple News та поліпшення бездротової зарядки.