Космічний корабель мільярдера Безоса здійснить суборбітальний політ

Приватна американська аерокосмічна компанія Blue Origin, що належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, сьогодні запустить космічний корабель New Shepard для суборбітального польоту.

Про це повідомляє портал Space.

“Blue Origin, приватна аерокосмічна компанія, яка була заснована мільярдером Джеффом Безосом, запустить у вівторок 10 грудня космічний корабель з науковими експериментами та тисячами листівок від дітей, якщо це дозволять зробити погодні умови”, - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, космічний корабель New Shepard буде запущений з космодрому компанії у Техасі о 16.30 (за київським часом) для здійснення суборбітального польоту NS-12.

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У самій компанії зауважили, що поточні погодні умови не настільки сприятливі, як цього хотілося б, але їх моніторинг продовжується.

Зазначається, що цей політ стане вже 12-м для космічного корабля моделі New Shepard від Blue Origin та 6-м для цього конкретного корабля.

Перший політ був здійснений у грудні 2017 року.

Фото: Blue Origin