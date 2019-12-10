Космічний корабель мільярдера Безоса здійснить суборбітальний політ
Про це повідомляє портал Space.
“Blue Origin, приватна аерокосмічна компанія, яка була заснована мільярдером Джеффом Безосом, запустить у вівторок 10 грудня космічний корабель з науковими експериментами та тисячами листівок від дітей, якщо це дозволять зробити погодні умови”, - йдеться у повідомленні.
За даними порталу, космічний корабель New Shepard буде запущений з космодрому компанії у Техасі о 16.30 (за київським часом) для здійснення суборбітального польоту NS-12.
У самій компанії зауважили, що поточні погодні умови не настільки сприятливі, як цього хотілося б, але їх моніторинг продовжується.
Зазначається, що цей політ стане вже 12-м для космічного корабля моделі New Shepard від Blue Origin та 6-м для цього конкретного корабля.
Перший політ був здійснений у грудні 2017 року.
Фото: Blue Origin