Huawei планує надати доступ до відкритого коду власної ОС

Китайська компанія Huawei зробить доступним відкритий код власної операційної системи HarmonyOS до серпня 2020 року.

Про це повідомляє South China Morning Post.

“Huawei заявляє, що власна операційна система HarmonyOS стане повністю відкритим кодом до серпня наступного року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкритий код операційної системи стане доступним для розробників.

Таким чином вони зможуть його змінювати та поширювати.

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У компанії заявили, що співпрацюватимуть з іншими китайськими компаніями для створення першої бази для відкритого колу для програмного забезпечення.

Як відомо, Huawei представив власну операційну систему HarmonyOS у серпні минулого року, коли Google відкликала ліцензію Huawei на використання своєї мобільної операційної системи Android після того, як Міністерство торгівлі США включило Huawei Technologies Co. Ltd в свій чорний список організацій.