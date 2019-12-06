Apple може випустити iPhone без портів

Американська компанія Apple може у 2021 році випустити iPhone без будь-яких портів у своїх смартфонах.

Про це повідомляє портал 9to5mac із посиланням на аналітика компанії Мінг-Чі Куо.

“Куо заявляє, що у 2020 році будуть чотири моделі iPhone з органічним світлодіодом, а у 2021 році буде випущений новий iPhone без порту Lightning”, - йдеться у повідомленні.

Він припускає, що також у цій моделі iPhone у 2021 році не буде порту USB-C.

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Куо вважає, що Apple не одразу відмовиться від порту Lightning на своїх iPhone, а робитиме це поступово.

Як відомо, порт Lightning використовується для заряджання та передавання даних.