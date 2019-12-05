Кабмін оцифровує держслужбу — тестує систему управління персоналом PoClick

Кабінет Міністрів запустив IТ-систему управління персоналом держслужби "PoClick" у тестовому режимі.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

"Державну службу теж "оцифровуємо"! Від цього виграють усі: і держава, і ті, хто на неї працюють. Ми зекономимо і гроші, і папір, а найголовніше — час, який люди витрачають на переписування заяв і бланків замість того, щоби приносити користь країні. У тестовому режимі ми вже запустили єдину ІТ-систему з управління персоналом PoClick, яка охопить понад 200 тисяч працівників", - написав він.

Гончарук додав, що держслужба має бути ефективною, а працевлаштування — простим і зручним. Система PoClick замінить "купу обтяжливих кадрових процедур" — вони будуть автоматизовані.

Глава уряду також зауважив, що Національне агентство України з питань державної служби тестуватиме систему й наповнюватиме її необхідною інформацією. Уже почали з особових карток співробітників та базових HR-процедур.

Він додав, що до кінця цього року до проєкту долучиться Міністерство фінансів України і Міністерство цифрової трансформації України. У 2020 році за системою PoClick працюватимуть держслужбовці всіх міністерств, а згодом — і всіх державних органів в Україні, загальна кількість яких перевищує 5 тисяч.