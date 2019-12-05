Франція ніколи не вироблятиме "роботів-убивць" - міністр оборони

Франція ніколи не вироблятиме та не застосовуватиме автономних приладів, так званих "роботів-убивць".

Про це заявила міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Франція ніколи не буде створювати "роботів-убивць". Франція захищає свої цінності, поважає свої міжнародні зобов'язання та є відданою їм", - наголосила міністр.

Вона зазначила, що Франція відкидає засоби знищення та позбавлення життя, які б перебували поза людський контролем.