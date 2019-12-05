Лаймовий колір і синя підсвітка: BMW показав гібридний спорткар

Італійський підрозділ BMW представив спеціальну версію i8 LimeLight Edition.

Про це повідомляє портал Motor.

"Італійський підрозділ BMW спільно з ательє Alcantara SpA підготував спеціальну версію i8 LimeLight Edition. Автомобіль пофарбований у лаймовий колір, а його салон підсвічується синім", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, у продажу гібрид i8 LimeLight Edition не надійде.

Автомобіль має півторалітровий двигун V3 і електромотор. Сумарна віддача агрегатів становить 374 кінських сил. Автомобіль може розігнатися з 0 до 100 км/год за 4,6 секунди, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 кілометрів на годину.

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За даними BMW, гібрид витрачає лише 2,1 літра палива на 100 кілометрів.

Зазначається, що особливістю i8 LimeLight Edition, крім яскравого забарвлення, є використання екологічної синтетичної замші від Alcantara SpA.

Фото: BMW