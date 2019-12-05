Лаймовий колір і синя підсвітка: BMW показав гібридний спорткар
Про це повідомляє портал Motor.
"Італійський підрозділ BMW спільно з ательє Alcantara SpA підготував спеціальну версію i8 LimeLight Edition. Автомобіль пофарбований у лаймовий колір, а його салон підсвічується синім", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, у продажу гібрид i8 LimeLight Edition не надійде.
Автомобіль має півторалітровий двигун V3 і електромотор. Сумарна віддача агрегатів становить 374 кінських сил. Автомобіль може розігнатися з 0 до 100 км/год за 4,6 секунди, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 кілометрів на годину.
За даними BMW, гібрид витрачає лише 2,1 літра палива на 100 кілометрів.
Зазначається, що особливістю i8 LimeLight Edition, крім яскравого забарвлення, є використання екологічної синтетичної замші від Alcantara SpA.
Фото: BMW