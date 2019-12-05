В Японії відкрили перший у світі магазин з роботами-”аватарами”

Японський авіаперевізник відкрив перший у світі магазин, в якому покупці можуть здійснювати покупки на відстані за допомогою робота-”аватара”.

Про це повідомляє Japan Today.

“У четвер японський авіаперевізник ANA Holdings Inc заявив про відкриття першого у світі магазина, в якому клієнти можуть здійснювати покупки на відстані через робота-аватара”, - йдеться у повідомленні.

Магазин із роботами-”покупцями”, які виглядають як екран, закріплений на 1,5-метровій підставці на колесах, відкрився в одному з районів Токіо. Клієнти магазину після онлайн реєстрації отримуватимуть змогу керувати рухами одного з роботів “newme”, “оглядати” запропонований товар та робити покупки на відстані.

Водночас на екрані в режимі реального часу транслюватиметься зображення клієнта, який зараз “ходить” торговим залом.

Загалом компанія планує використовувати близько тисячі таких роботів на території Японії.

Photo: KYODO