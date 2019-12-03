В Японії готують до запуску суперкомп'ютер Fugaku

В Японії почалися поставки компонентів, з яких буде побудований суперкомп'ютер майбутнього покоління "Fugaku".

Про це повідомляє NHK World.

У префектурі Ісікава в центрі Японії відбулася церемонія, присвячена надходження першої партії на складальне виробництво.

"Fugaku", або "Гора Фудзі", замінить суперкомп'ютер "К", який колись був найшвидшим у світі.

Нову модель розробляють вчені дослідного інституту RIKEN і виробника електроніки Fujitsu.

За даними Fujitsu, новий комп'ютер стане одним з найшвидших у світі за швидкістю проведення обчислювальних операцій, при цьому споживатиме лише близько 30% енергії, якої зазвичай потребують подібні пристрої.

Фото: cryptofeed