Як захистити е-скриньку, до якої "прив’язані" всі акаунти - поради кіберполіції

Кожний користувач мережі, що має ключову електронну поштову скриньку — ту, на яку зареєстровані усі його акаунти, повинен надати особливу увагу захисту такої скриньки.

Про це у Facebook повідомила прессекретар кіберполіції Юлія Квітко.

"Кожен користувач мережі має "ключову" електронну поштову скриньку, на яку зареєстровані усі його Інтернет-акаунти. Пам'ятайте: ця електронна поштова скринька - універсальний ключ до ваших Інтернет-акаунтів. У разі її зламу втратите контроль над усіма своїми акаунтами. Особливу увагу надайте захисту "ключової" поштової скриньки: використовуйте лише поштові сервіси з двофакторною аутентифікацією; використовуйте надійні паролі та зберігайте їх у безпечному місці", - зазначила вона.

До того ж, для захисту такої поштової скриньки треба змінювати паролі при найменшому сумніві щодо їх компрометації.

У кіберполіції радять завжди записувати дату реєстрації та дані, які вводилися під час реєстрації акаунтів, і ніколи не переходити за гіперпосиланням з листа електронної пошти або іншого сайту.

"Вводьте адресу бажаного веб-сайту за допомогою адресного рядка браузера або через закладки", - зазначила Квітко.