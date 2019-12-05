Instagram питатиме про вік у нових користувачів

З середи, 4 грудня, соціальна мережа Instagram при реєстрації нових користувачів буде питати про їх вік.

Про це повідомляє CNN.

"Майже через десятиліття після запуску Instagram нарешті робить головний крок, починає питати людей, які хочуть користуватися сервісом їх вік з метою кращого захисту молодших користувачів", - йдеться у повідомленні.

Таке нововведення дозволить обмежити аудиторію реклами алкоголю та інших продуктів з обмеженням за віком, а також запроваджувати нові заходи безпеки для юних користувачів.

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Пізніше соціальна мережа використовуватиме інформацію про вік, щоб пропонувати інформацію щодо налаштувань та нові елементи управління конфіденційністю для молодших користувачів.

"Ця інформація допоможе запобігти приєднанню неповнолітніх до Instagram, допоможе нам забезпечити безпеку молодших користувачів та забезпечить наявність знань про вікову належність аудиторії", - йдеться у блозі Instagram.