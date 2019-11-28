У роботі Instagram стався глобальний збій

Користувачі Instagram скаржаться на збій у роботі соціальної мережі.

Про це повідомляє сайт Downdetector.

Згідно з даними сайту, більша частина людей, які поскаржилися на роботу Instagram, не можуть завантажити фотографії або читати інформацію. 17% не можуть увійти у свій акаунт, 9% не можуть робити дописи.

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Інтерактивна мапа збоїв показує, що соцмережа працює зі збоями у багатьох регіонах світу. Найбільші проблеми у західній Європі та на східному узбережжі Америки.

Як повідомлялося, минулого тижня користувачі Instagram та Facebook скаржилися на збій у роботі соціальних мереж.