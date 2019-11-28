У Facebook стався збій

Користувачі Facebook скаржаться на збій у роботі соціальної мережі.

Про це повідомляє сервіс Downdetector.

За даними порталу, в Facebook 37% користувачів мали проблеми із входом, 33% - з оновленням стрічки та 28% заявили про повний “блекаут”.

Найбільше скарг надходить від користувачів із Монреаля, американських міст Сан-Дієго та Детройт, а також із Лондона, Варшави й Токіо.

Як повідомлялося, минулого тижня користувачі Instagram та Facebook скаржилися на збій у роботі соціальних мереж.