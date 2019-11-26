Facebook тестує “темний режим”

Facebook тестує “темний режим”

Укрінформ
Соціальна мережа Facebook зробила доступним “темний режим” для деяких користувачів додатку з операційною системою Android.

Про це повідомляє Gizchina.

“Користувачі додатку Facebook нарешті отримують “темний режим” на Android. Невелика кількість користувачів вже можуть змінювати інтерфейс додатку на “темний режим””, - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, нині “темний режим” лише доступний для користувачів Індії, Малайзії та Італії.

Ймовірно, таким чином соцмережа проводить тестування, аби з часом зробити “темний режим” доступним для користувачів по всьому світу.

Читайте також: У роботі Telegram стався збій, “постраждали” кілька міст в Україні

Зазначається, що кілька місяців тому “темний режим” вже з'явився для користувачів Facebook на комп'ютерах.

Як зауважує портал, “темний режим” вже доступний в інших продуктах соцмережі, як Instagram та Facebook Messenger.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-