Facebook тестує “темний режим”

Соціальна мережа Facebook зробила доступним “темний режим” для деяких користувачів додатку з операційною системою Android.

Про це повідомляє Gizchina.

“Користувачі додатку Facebook нарешті отримують “темний режим” на Android. Невелика кількість користувачів вже можуть змінювати інтерфейс додатку на “темний режим””, - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, нині “темний режим” лише доступний для користувачів Індії, Малайзії та Італії.

Ймовірно, таким чином соцмережа проводить тестування, аби з часом зробити “темний режим” доступним для користувачів по всьому світу.

Зазначається, що кілька місяців тому “темний режим” вже з'явився для користувачів Facebook на комп'ютерах.

Як зауважує портал, “темний режим” вже доступний в інших продуктах соцмережі, як Instagram та Facebook Messenger.