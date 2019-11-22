У роботі Telegram стався збій, “постраждали” кілька міст в Україні
Укрінформ
У роботі месенджер Telegram стався збій.
Про це повідомляє Downdetector.
За даними порталу, найбільше користувачі скаржилися на відправлення й отримання повідомлень.
Також спостерігаються проблеми зі з'єднанням до серверу та логіном.
Зазначається, що найбільше проблем спостерігається у східній Європі, зокрема в Києві, Харкові та Львові. Користувачі заявляють і про проблеми в Мінську та кількох російських містах.
Як повідомлялося, користувачі Instagram та Facebook скаржаться на збій у роботі соціальних мереж.