У роботі Telegram стався збій, “постраждали” кілька міст в Україні

У роботі месенджер Telegram стався збій.

Про це повідомляє Downdetector.

За даними порталу, найбільше користувачі скаржилися на відправлення й отримання повідомлень.

Також спостерігаються проблеми зі з'єднанням до серверу та логіном.

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Зазначається, що найбільше проблем спостерігається у східній Європі, зокрема в Києві, Харкові та Львові. Користувачі заявляють і про проблеми в Мінську та кількох російських містах.

Як повідомлялося, користувачі Instagram та Facebook скаржаться на збій у роботі соціальних мереж.