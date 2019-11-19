У трьох країнах Європи стався збій у платіжних терміналах

У вівторок вранці в Австрії, а також в Швейцарії та Люксембурзі, стався збій в роботі платіжних терміналів системи SIX Payment Services.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Проблеми з оплатою банківською карткою в Австрії розпочалися з 8.45 ранку та тривали орієнтовно 45 хвилин. Протягом цього часу в магазинах не працювали платіжні термінали, також були проблеми з оплатою через картку в сервісі Uber. Водночас, зняття готівки у банкоматах відбувалося без проблем.

Як заявили в концерні SIX Payment Services, який належить французькому концерну Worldline, сталася технічна помилка, яка була відразу встановлена та усунена. Проте через численні скасовані операції до повного відновлення функціонування апаратів може пройти певний час.

Вдень у вівторок в деяких магазинах Відня ще можна було побачити табличку з написом про неможливість оплати через банківський термінал.

Швейцарські ЗМІ також повідомили, що у вівторок вранці спостерігалися проблеми з електронними платежами по всій Швейцарії. Поруч з магазинами, де не працювали термінали системи SIX Payment Services, з проблемою зіштовхнулася швейцарська залізниця, де квиток не можна було оплатити банківською карткою ні онлайн, ні в спеціальних автоматах.

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В Люксембурзі також з 8.45 перестали працювати платіжні термінали SIX Payment Services в багатьох магазинах країни. Близько 9.30 проблема вирішилася, але поодинокі збої все ще траплялися.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що технічний збій мав місце і в деяких частинах Німеччини.

Фото: swissbanking.org