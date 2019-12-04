Київстар і Microsoft Україна підписали меморандум про стратегічне партнерство

Національний телеком-оператор “Київстар” і ТОВ “Microsoft Україна” підписали меморандум про стратегічне партнерство для розробки спільних технологічних рішень.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Київстар і Microsoft Україна підписали меморандум про взаєморозуміння для побудови стратегічного партнерства і розвитку проєктів у сфері інтернету речей, аналітики даних, штучного інтелекту та хмарних рішень. Олександр Комаров, президент компанії Київстар, і Ян Пітер де Йонг, генеральний директор Мicrosoft Україна, визначили можливості об'єднання потужностей і експертизи обох компаній, які дозволять працювати спільно над створенням і розвитком майбутніх технологічних проєктів і сприяти таким чином цифровій трансформації бізнесу в Україні”, - йдеться у повідомленні.

За словами президента Київстар Олександра Комарова, його компанія пишається тим, що може пропонувати своїм клієнтам новітні технології для реалізації їх майбутніх амбіцій, а також співпрацею з Мicrosoft, що спрямована на реалізацію комплексних клієнтських проєктів. “Ми раді працювати з Мicrosoft над комплексними клієнтськими проєктами, в основі яких лежать технології і можливості IoT, великі дані, штучний інтелект та хмарні обчислення. Це говорить про те, що ми впевнено проходимо намічений план трансформації від традиційного мобільного оператора до оператора діджитал-рішень”, - наголосив він.

У межах меморандуму про взаєморозуміння компанії домовилися спільно розробляти і просувати конвергентні корпоративні рішення в області IoТ, Big Data, AI та хмарних обчислень, об'єднати потужності й можливості Київстар з провідними технологіями Microsoft для запуску рішень на базі AI, а також за погодженим планом спільно розробляти інноваційні рішення IoT на платформі Microsoft Azure, які будуть підкріплені аналізом даних, передовими технологіями мобільного зв'язку та обчислювальними можливостями.

“Ми сподіваємося, що наші спільні плани прискорять процес цифрової трансформації українського бізнесу. Завдяки партнерству з Київстар цифрові технології і можливості Microsoft стануть доступними ще більшій кількості користувачів, а рішення будуть ще більш конкурентоспроможними і орієнтованими на клієнта”, - зазначив генеральний директор Microsoft Україна Ян Пітер Де Йонг.

Фото: Київстар