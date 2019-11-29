Київстар підключив до 4G ще понад 1,6 тисячі населених пунктів

Національний телеком-оператор “Київстар” у листопаді підключив до мережі 4G ще 1639 населених пунктів і тепер швидкісний мобільний Інтернет доступний на території, де проживає 74% населення України.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“У листопаді 2019 національний телеком-оператор Київстар підключив до мережі 4G ще 1639 населених пунктів. У порівнянні з жовтнем 2019, кількість міст і селищ, де доступний швидкісний мобільний інтернет, зросла на 20% і досягла 9485. Це територія, де проживає понад 30 млн людей, або 74% населення України”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією оператора, Київстар уже встановив понад 7,5 тисяч базових станцій із 4G, і щотижня збільшує територію мережі. На сьогодні послугами 4G скористалось майже 8 мільйонів абонентів. При цьому середнє використання мобільного Інтернету на абонента в 4G-мережі є майже утричі більшим, ніж в мережі 3G.

Як повідомлялося, за даними досліджень незалежних міжнародних компаній Ookla та nPerf, проведених у 2018 і 2019 роках, середня швидкість мобільного Інтернету на абонентських пристроях, що підтримують зв’язок 4G, в мережі Київстар є найвищою з-поміж усіх мобільних операторів України.

Із 2015 року компанія Київстар інвестувала у розвиток мобільного зв’язку 3G і 4G майже 25 млрд грн.

Фото: Київстар